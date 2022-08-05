В Челнах пройдет фестиваль новой татарской культуры UT Fest

В Набережных Челнах 13 августа на площади Азатлык пройдет первый городской фестиваль новой татарской культуры UT Fest. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Гостей будет ждать концерт новой татарской музыки с инди-лейблом Yummy Music и DJ-сетом от Aman Po-Kaifu (Москва), ART LAB, детская площадка, дизайн-маркет, уличная экскурсия на маршрутке и фуд-корт со специальным меню от челнинских и казанских заведений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В последнюю неделю июля на территории Старо-Татарской слободы и набережной озера Кабан проходил фестиваль современной татарской культуры «Печән Базары».

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Татьяна Леухина