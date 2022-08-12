За первое полугодие в России оформили на 45% больше загранпаспортов, чем год назад

МВД России за первое полугодие 2022 года оформило почти 2,5 млн заграничных паспортов. Это на 45% больше аналогичного периода прошлого года.

За аналогичный период прошлого года оформили 1,7 млн загранпаспортов. Всего за 6 месяцев оформили свыше 5,9 млн паспортов, это почти на 750 тысяч больше, чем годом ранее. 3,4 млн из них приходятся на внутренние паспорта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В МВД подчеркнули, что количество выданных за первое полугодие текущего года заграничных паспортов стало самым большим за последние 3 года.

В 2020 году ведомство оформило свыше 1,6 млн загранпаспортов, а в 2019 году их количество составило почти 2,3 млн, передает ТАСС.

В апреле в МВД России сообщали, что по итогам первого квартала текущего года гражданство России приняли около 141,5 тысячи иностранцев. Это на 12% меньше, чем год назад. Российское гражданство является наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик, доля которых составила 97,2%, или 137,7 тысячи человек.





Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина