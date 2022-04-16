В первом квартале 2022 года российское гражданство чаще всего получали уроженцы Украины и Таджикистана

По итогам первого квартала текущего года в гражданство России принято около 141,5 тысячи иностранцев. Это на 12% меньше, чем год назад, сообщили в МВД страны.

По данным ведомства, российское гражданство является наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик, доля которых составила 97,2%, или 137,7 тысячи человек. Чаще всего такое желание изъявляют граждане Украины (39,6%) и Таджикистана (23,9%).

Фото: realnoevremya.ru

Также в первом квартале 2022 года российское гражданство получили граждане Казахстана (8%), Армении (7,9%), Узбекистана (4,7%), Азербайджана (4,5%), Киргизии (3,6%), Белоруссии (3,1%), Молдовы (3%), передает ТАСС.



По итогам 2021 года гражданство России получили 735,4 тысячи иностранцев — это абсолютный рекорд как минимум с 2000 года. В Татарстане же за этот период российские паспорта получили 7 598 человек. Много это или мало — в расчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова