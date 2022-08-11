Минобороны России заявило, что в результате обстрела Запорожской АЭС системы охлаждения получили повреждения

В результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС (ЗАЭС) повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Фото: mil.ru

На прошлой неделе в военном ведомстве заявляли, что в результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе.



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Татьяна Леухина