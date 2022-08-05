Минобороны России: на Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск

В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Оказался поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар оперативно ликвидировали аварийные службы.

Фото: mil.ru

В результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.

Вчера Минобороны России заявило, что украинские националисты засели с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня в частных домах в Северске и в Соледаре (ДНР) и обстреливают подразделения российских военных, чтобы вызвать их ответный огонь.



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Татьяна Леухина