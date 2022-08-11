Крымским татарам начали выдавать долгосрочный вид на жительство в Турции

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство. Такое поручение дал глава МВД Сулейман Сойлу.

Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам. За ними признали статус «соотечественников с тюркскими корнями», пишет агентство Анадолу.

Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении восьми лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.

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Татьяна Леухина