АТОР: россияне все чаще едут в Белоруссию на выходные и на шопинг
Российские туроператоры, помимо общего восстановления турпотока в Белоруссию по традиционному санаторному направлению, отмечают рост спроса на поездки выходного дня и на шопинг. Об этом сообщает АТОР.
При этом главный турпродукт, за которым едут в Белоруссию, пока неизменен — это санаторно-оздоровительный отдых. Путевки в здравницы раскуплены до октября.
Исследование сервиса Travelata в июле показало, что больше половины российских туристов проведут свой летний отпуск в этом году в Турции. Средний чек на отдых там составляет почти 168 тысяч рублей за тур. В прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей.
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