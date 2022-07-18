Исследование: большинство россиян проведут летние отпуска в Турции

Больше половины российских туристов проведут свой летний отпуск в этом году в Турции. Об этом говорится в исследовании сервиса Travelata.

Так, поездки в Турцию купили 57% опрошенных россиян. Средний чек на отдых там составляет почти 168 тысяч рублей за тур. В прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей.

Четверть отдыхающих планируют провести отпуск на российских курортах. По оценкам сервиса, средний чек на отдых внутри страны за год вырос незначительно: примерно с 55 тысяч до 64 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Замыкает тройку лидеров по популярности Египет (5%). В прошлом году с тем же результатом третью строчку занимал Кипр, пишет «РИА Новости».

Ранее исследование сервиса GEO.Platforma показало, что каждый третий житель Казани (36%) планирует сократить траты на поездки в отпуск. Основными проблемами при планировании отдыха казанцы называют: бронирование жилья, билетов и экскурсий (36%), увеличение стоимости отдыха (21%), проблемы с платежами (19%) и сокращение количества доступных стран (17%).

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Татьяна Леухина