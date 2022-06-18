Бизнес-омбудсмен России заявил, что Coca-Cola можно завозить в Россию по параллельному импорту

Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в России при помощи механизма параллельного импорта. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

При этом ввоз технологического оборудования по этому механизму — другая история, считает он.

— Я думаю, что по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин — возможно: есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), дистрибьютор Coca-Cola в России, объявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в стране. Помимо «Кока-колы», Coca-Cola HBC выпускает в России напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. Заводы компании находятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.



Вчера вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что ситуация с запчастями самолетов может решиться при налаживании параллельного импорта. Согласно подсчетам Минтранса, безопасная эксплуатация в в стране иностранных самолетов Boeing и Airbus в условиях санкций продлится в течение пяти лет.

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Татьяна Леухина