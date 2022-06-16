Дистрибьютор Coca-Cola объявил о прекращении поставок и производства напитков в России

Компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), дистрибьютор Coca-Cola в России, объявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фирмы.

Помимо «Кока-колы», Coca-Cola HBC выпускает в России напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. Уточняется, что в настоящее время клиенты компании занимаются опустошением складов с продукцией.



«Coca-Cola HBC Россия» принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

По данным издания «Фонтанка», В России вместо Coca-Cola и Fanta появятся новые напитки Funky Monkey Cola и Orange. На банках и бутылках объемом 0,33, 0,5 и 1,5 л разместят изображение обезьяны в наушниках и кепке.

Фото: flickr.com

Компании The Coca-Cola Company и PepsiCo заявили о приостановке своей деятельности в России в марте. PepsiCo временно ограничила продажу напитков, а также рекламную деятельность, при этом она продолжила продавать товары первой необходимости, в том числе детское питание.



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Дарья Акимова