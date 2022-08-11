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В Буинском районе Татарстана убрали 33% зерновых культур

15:49, 11.08.2022
В Буинском районе Татарстана убрали 33% зерновых культур
Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Буинском районе Татарстана под зерновые засеяли 54 тысячи га, убрали уже 33%. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

По итогам уборки ожидается 210-220 тысяч тонн зерновых в совокупности. Также сейчас в районе идет подготовка полей к озимым. Работы выполнены на половину.

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

На этой неделе министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане намолотили свыше 960 тысяч тонн зерна. Сегодня все 43 района приступили к уборочным работам, обмолочено 16% площадей.

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Татьяна Леухина
ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан

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