В Татарстане намолотили свыше 960 тысяч тонн зерна

В Татарстане намолотили свыше 960 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

— Сегодня все 43 района Татарстана приступили к уборочным работам, обмолочено 16% площадей, намолочено свыше 960 тысяч тонн зерна, — отметил он.

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Министр ознакомился с ходом уборочных работ в Алькеевском районе. Там насчитывается более 114 700 гектаров сельхозземель, в том числе свыше 97 тысяч гектаров пашни, передает пресс-служба Минсельхоза Татарстана.

В конце июля в республике в половине районов приступили к уборке озимых зерновых культур, гороха и озимого рыжика. Обмолочено 3,5 тыс. га зерновых, намолочено 15,4 тыс. тонн зерна.



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Татьяна Леухина