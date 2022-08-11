Константин Грязев, «Диас»: «Цены на кабельную продукцию снижаются из-за ограничения импорта»

Фото: скриншот прямой трансляции

Снижение цен на кабельную продукцию в России вызвано переизбытком материала на внутреннем рынке и падением стоимости меди на Лондонской бирже, рассказал в прямом эфире «Реального времени» директор по развитию АО «Диас» Константин Грязев.

По его словам, нынешняя ситуация с ценами на кабельную продукцию происходит впервые за несколько лет и на это повлияли два фактора.

— В первую очередь это связано с ограничением импорта. Российским поставщикам катанки и сталепромышленникам закрыли импорт в другие страны. Из-за этого на внутреннем рынке начался переизбыток материала, и, чтобы конкурировать между собой, все снижают цены. Что касается мирового рынка, то на Лондонской бирже металлов сильно подешевела медь. Если на начало февраля 2022 года медь стоила порядка 11 тысяч за тонну, то на сегодняшний день это 8 тысяч. И это она еще выросла, ведь падение было колоссальное. Такого не было никогда. И если случались какие-то мировые проблемы, то медь росла, как и алюминий. Проблемы с экспортом связаны не только со спецоперацией, но и с пандемией. Китайский рынок до сих пор испытывает проблемы, так как производство там закрыто, а их спрос ниже, чем был в 2019 году, — заявил Грязев.

Фото: yandex.ru

Предприниматель отметил, что на сегодняшний день российские металлурги выступают за повышение цен, так как из-за «удорожания логистики и ценовых качелей» продажная цена у некоторых производителей становится ниже себестоимости. Вместе с этим Грязев подчеркнул, что российские металлурги не испытывают проблем с материалом.

— Материала, что у производителей-сталепромышленников, что у производителей кабельной продукции, достаточно много. Вопрос в другом. Какой-то материал был куплен весной, когда цена была высокая, и у компаний есть эти складские остатки. Но сейчас она снижается, и становится выгоднее закупать и производить новый кабель. Он и по цене, и по себестоимости получается ниже, чем был весной, — рассказал директор по развитию.

9 августа Минпромторг России сообщил, что все важные комплектующие, необходимые для металлургического производства в стране, уже заменили на аналоги.

В ведомстве подчеркнули, что любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени, но в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли. Их продукция востребована и на зарубежных рынках.

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Максим Кокунин