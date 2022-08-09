Минпромторг России: иностранные комплектующие в металлургии уже заменили на аналоги

Все важные комплектующие, необходимые для металлургического производства в стране, уже заменили на аналоги. Об этом говорится в сообщений Минпромторга России.

В ведомстве подчеркнули, что любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени, но в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли. Их продукция востребована и на зарубежных рынках.

Фото: pixabay.com

У российских производителей металлургического оборудования достаточно наработок для замещения всего импортного оборудования, передает «РИА Новости» сообщение Минпромторга.

Вчера СМИ сообщили, что российские металлурги сталкиваются с серьезными проблемами из-за зависимости от иностранного оборудования: практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости происходит из недружественных стран.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина