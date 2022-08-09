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Минпромторг России: иностранные комплектующие в металлургии уже заменили на аналоги

19:45, 09.08.2022
Минпромторг России: иностранные комплектующие в металлургии уже заменили на аналоги
Фото: pixnio.com

Все важные комплектующие, необходимые для металлургического производства в стране, уже заменили на аналоги. Об этом говорится в сообщений Минпромторга России.

В ведомстве подчеркнули, что любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени, но в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли. Их продукция востребована и на зарубежных рынках.

Фото: pixabay.com

У российских производителей металлургического оборудования достаточно наработок для замещения всего импортного оборудования, передает «РИА Новости» сообщение Минпромторга.

Вчера СМИ сообщили, что российские металлурги сталкиваются с серьезными проблемами из-за зависимости от иностранного оборудования: практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости происходит из недружественных стран.

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Татьяна Леухина
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