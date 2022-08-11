Университет Иннополис стал партнером проекта «Игры будущего»

Университет Иннополис стал партнером проекта «Игры будущего» — ИТ-вуз подписал соглашение с АНО «АРКИВС» о взаимодействии с образовательной программой. Стороны договорились о разработке и внедрении ИТ-технологий в образование и физкультуру, сообщили в вузе.



Университет будет развивать образовательные технологии и заниматься совместными разработками по применению информационных и компьютерных технологий в образовательном процессе, в том числе в разработке электронных учебных изданий. Студенты, преподаватели и научные сотрудники на образовательной платформе проекта будут обмениваться опытом в сфере развития инновационных методов в обучении.

— Сотрудничество позволит увеличить интерес молодого поколения к изучению новых учебных ИТ-дисциплин, будет способствовать появлению инновационных образовательных инициатив и продуктов, подготовке новых кадров и продвижению ценностей развития фиджитал-спорта, — считает директор департамента образовательных услуг и клиентских сервисов «Игр будущего» Марала Чарыева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Игры будущего» — международный турнир по 16 гибридным дисциплинам, который пройдет в феврале 2024 года. Каждая из дисциплин объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию — такая концепция называется «фиджитал» (от physical+digital). Дисциплины проверяют физическую подготовку атлетов и их цифровые навыки.

С 21 по 24 сентября фиджитал-атлеты разыграют в Казани первенство в четырех дисциплинах:

фиджитал-футбол (FIFA + футзал);

фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол);

Beat Saber — VR-игра, в которой участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки;

гонки дронов.

Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Известно, что в Татарстане обсуждают возможность проведения в Казани Студенческих игр в формате «Игр будущего».

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Маргарита Головатенко