В Казани могут пройти студенческие соревнования в формате «Игр Будущего»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане обсуждают возможность проведения в Казани Студенческих игр в формате «Игр будущего», сообщили в Министерстве спорта республики по итогам инспекционного визита Оргкомитета «Игр Будущего» в столицу Татарстана. Гости и представители власти региона осмотрели объекты инфраструктуры и спортивные арены Казани.



«Игры будущего» — международный турнир по 16 гибридным дисциплинам, который пройдет в феврале 2024 года. Каждая из дисциплин объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию — такая концепция называется «фиджитал» (от physical+digital). Дисциплины проверяют физическую подготовку атлетов и их цифровые навыки.

С 21 по 24 сентября фиджитал-атлеты разыграют в Казани первенство в четырех дисциплинах:

фиджитал-футбол (FIFA + футзал);

фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол);

Beat Saber — VR-игра, в которой участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки;

гонки дронов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

— До старта первого фиджитал-турнира в Казани остается чуть менее семи недель. <...> Уверен, что зрители сентябрьского турнира станут основой фиджитал-комьюнити, которое мы будем выстраивать вокруг нашего проекта. Надеюсь, что его дополнит студенческое и молодежное сообщество Татарстана, — сказал руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Как подчеркнул министр спорта республики Владимир Леонов, студенческий спорт — важное направление, которое «дает толчок спорту высших достижений»:

— Начиная с 2010 года в нашей республике создаются студенческие спортивные лиги, активно развиваются студенческие спортклубы. На сегодняшний день созданы девять студенческих лиг по семи видам спорта. Время идет вперед, и теперь мы открыты к тому, чтобы провести в Казани Студенческие игры по фиджитал-дисциплинам.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По задумке сентябрьский тестовый турнир перед организацией «Игр будущего» позволит как спортсменам, так и организаторам понять, на чем необходимо сделать акцент во время подготовки основных состязаний. До конца года организаторы планируют провести в Казани тестовые турниры и по остальным дисциплинам, рассказывал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В июле министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин отмечал, что для проведения «Игр будущего» в Казани в 2024 году не потребуются строительство и прокладка новых сетей для интернета, поскольку в Татарстане уже создали IT-инфраструктуру:

— У нас есть возможности в любых спортивных объектах, начиная от «Татнефть-Арены» и заканчивая «Казань Экспо». Мы будем внимательно смотреть, чтобы внутренние сети wi-fi, которые будут загружены максимально зрителями, работали и справлялись. У нас в этом плане есть опыт, мы проводили большие мероприятия в Казани.

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Маргарита Головатенко