Прокурором Алексеевского района Татарстана назначен Фаргат Шайхаттаров

Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Алексеевского района Татарстана назначен советник юстиции Фаргат Шайхаттаров. На этом посту он сменил Павла Абрамова, который занял должность Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана.

До назначения прокурором Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров с 2017 года работал заместителем Зеленодольского городского прокурора. В прошлом году его наградили благодарностью генерального прокурора России.

Фаргат Шайхаттаров родился 20 августа 1980 года в селе Малая Цильна Дрожжановского района ТАССР. В 2003 году он окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

Фото: прокуратура Татарстана

Службу в органах прокуратуры Фаргат Шайхаттаров начал в 2011 году, заняв должность помощника прокурора Приволжского района Казани. На ней он проработал до 2015 года, после чего был назначен старшим помощником этого же прокурора, сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Напомним, Павел Абрамов возглавлял прокуратуру Алексеевского района с июня 2018 года. На должность прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана его назначили в прошлом месяце.

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Татьяна Демина