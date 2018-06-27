Зампрокурора Кировского района Казани стал прокурором Алексеевского
Сегодня прокуратуру Алексеевского района Татарстана возглавил 35-летний Павел Абрамов, последний год занимавший пост заместителя прокурора Кировского района Казани.
Приказ Генпрокурора РФ о назначении Абрамова был издан раньше, но именно сегодня нового руководителя представил коллективу глава надзорного ведомства республики Илдус Нафиков, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.
Младший советник юстиции Абрамов в органах прокуратуры 11 лет, служил помощником Татарского природоохранного прокурора, старшим помощником прокуроров Советского и Авиастроительного районов Казани. Женат, воспитывает двоих детей.
Ранее занимавший должность алексеевского прокурора Марс Ибятов переведен на службу в Казань.ОбществоВласть Татарстан
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