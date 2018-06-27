Зампрокурора Кировского района Казани стал прокурором Алексеевского

Фото: прокуратура РТ

Сегодня прокуратуру Алексеевского района Татарстана возглавил 35-летний Павел Абрамов, последний год занимавший пост заместителя прокурора Кировского района Казани.

Приказ Генпрокурора РФ о назначении Абрамова был издан раньше, но именно сегодня нового руководителя представил коллективу глава надзорного ведомства республики Илдус Нафиков, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Младший советник юстиции Абрамов в органах прокуратуры 11 лет, служил помощником Татарского природоохранного прокурора, старшим помощником прокуроров Советского и Авиастроительного районов Казани. Женат, воспитывает двоих детей.

Ранее занимавший должность алексеевского прокурора Марс Ибятов переведен на службу в Казань.