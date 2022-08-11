В Набережных Челнах на Дне республики выступит группа Iowa

Фото: кадр видео из клипа Iowa

В Набережных Челнах на Дне республики 30 августа выступит известная российская поп-группа Iowa. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии города.

Также в День республики в Набережных Челнах на праздничном концерте выступит татарская эстрадная певица и актриса Иркэ.

Напомним, 30 августа Татарстан отпразднует День республики, а Набережные Челны и День города. Это день будет выходным для жителей региона.

В Казани празднование Дня города и Дня республики бюджету Татарстана в этом году обойдется в 28,1 миллиона рублей. Это немногим больше потраченного в 2021-м: контракт почти на 27,8 миллиона в прошлом году ушел местному ООО «Пропраздник».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина