Билайн предложил инструмент для оценки эффективности рекламы до ее запуска

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

Эксперты маркетингового сервиса «Мобильные опросы» билайн разработали инструмент, который поможет оценивать эффективность рекламы еще до запуска рекламной кампании.

Сервис называется «Индекс рекламы билайн», его разработали совместно маркетологи, исследователи и аналитики компании. Механика исследования основана на проведении опроса: определенной группе респондентов демонстрируется реклама, участники опроса ее смотрят, а потом заполняют анкету. В ней — вопросы, включающие оценку креатива по разным параметрам.

В результате исследования заказчик получает наглядный аналитический отчет с соответствующими индексами, который демонстрирует уровень креатива, его способность заинтересовать аудиторию рекламируемым продуктом — словом, потенциал рекламы.

Это позволяет заказчику принять верное решение об использовании такой рекламы в дальнейшем. Кроме того, детальная оценка рекламной кампании позволяет увидеть, в каких точках нужно ее доработать, чтобы сделать максимально эффективной.

Появление этого инструмента на рынке позволит заказчику не только сэкономить средства, но и подготовить более целевую и релевантную для аудитории рекламу.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «ВымпелКом»