Минздрав сообщил о продлении срока годности у вакцины «Спутник V»

Сроки годности вакцины от COVID-19 «Спутник V» продлили. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины. Такое решение основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата, передает «РИА Новости» заявление ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен, уточнили в Минздраве.

В июне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что в стране пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от COVID-19 раз в шесть месяцев. Для ревакцинации доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт». Прививаться нужно одним из компонентов препарата, это разрешено.



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Татьяна Леухина