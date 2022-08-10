Суд арестовал до октября журналистку Баязитову по делу о вымогательстве
Кузьминский суд Москвы арестовал до октября журналистку Александру Баязитову. Она обвиняется в вымогательстве с целью получения имущества.
Баязитова обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, передает «РИА Новости».
Баязитова — экономический журналист, работала в таких изданиях, как «Коммерсантъ» и «Известия». Александра писала колонки и для «Реального времени», комментировала нашему изданию важные новости из сферы экономики и бизнеса.
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