Новости общества

20:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Суд арестовал до октября журналистку Баязитову по делу о вымогательстве

19:59, 10.08.2022
Суд арестовал до октября журналистку Баязитову по делу о вымогательстве
Фото: youtube.com

Кузьминский суд Москвы арестовал до октября журналистку Александру Баязитову. Она обвиняется в вымогательстве с целью получения имущества.

Баязитова обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Баязитова — экономический журналист, работала в таких изданиях, как «Коммерсантъ» и «Известия». Александра писала колонки и для «Реального времени», комментировала нашему изданию важные новости из сферы экономики и бизнеса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также