«Отключение России от SWIFT чуть менее возможно, чем попадание астероида в землю»

Угроза реальна?

Зампредседателя Совбеза РФ, бывший президент и бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев допустил отключение российских банов от системы SWIFT. По мнению экс-главы российского государства, страну могут лишить интернета и других глобальных инструментов, «если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову».

В декабре западные СМИ сообщили, что отключение SWIFT вновь обсуждается в США в связи с приходом к власти администрации Джозефа Байдена и новыми хакерскими атаками на американские госорганы.

Подобные меры уже обсуждались в 2014—2015 годах. После присоединения Крыма и войны на юго-востоке Украины вопрос отключения России от SWIFT занимал как американских, так и европейских политиков. По оценкам экспертов, российские банки и компании из-за отключения от SWIFT могут лишиться доступа к долларам, в том числе и на своих счетах.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил отключение российских банов от системы SWIFT. Фото: realnoevremya.ru

Ситуация как с Twitter

Финансовый журналист, автор блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова считает, что отключение SWIFT будет фактически означать запрет на экспорт нефти, газа и других ресурсов. А также перекроет возможность ввоза товаров из-за рубежа. В теории это может основательно подорвать российскую экономику.

Но эксперт невысоко оценивает шансы реального отключения российских банков от системы: «Ситуация возможна, конечно, но чуть менее возможна, чем попадание астероида в землю».

Во-первых, отключение не выгодно для контрагентов России, закупающих у нас сырье. Ни США, ни Европа не смогут рассчитываться за ресурсы, в которых сегодня нуждаются многие западные (и не только) страны, — полагает она.

«Шанс гипотетический, конечно, есть. Медведев как замсекретаря Совета безопасности действительно сказал о таких шансах. Собственно, «Газпром» недавно говорил, мол, есть шанс, что могут загнобить строительство «Северного потока — 2». Могут? Могут. Загнобят? Вряд ли. Здесь то же самое. Могут отключить нас от SWIFTа? Теоретически — да. Отключат ли? Ну один шанс к миллиону, что отключат. Поскольку, да, нам сделают очень плохо, но и себе сделают плохо, поскольку как они с нами рассчитываться будут за поставки товаров?» — задается вопросом Баязитова.

Финансовый журналист Александра Баязитова считает, что отключение SWIFT будет фактически означать запрет на экспорт нефти, газа и других ресурсов. Фото: youtube.com

Во-вторых, такая операция грозит развалить всю единую систему, поскольку многие страны решат обезопасить себя и развить собственные.

«Я уверена, что за шесть лет в нашем Центробанке уже придумали, как рассчитываться в обход SWIFTа, с Китаем, возможно, с Европой. Но как только нас отключат от SWIFTа, то все страны будут думать, что их тоже могут отключить, и будут создавать параллельную другую систему. Это, конечно, никому не нужно. Мы переживем этот вопрос, а они покажут уязвимость системы. Как только Twitter заблокировал Трампа, все подумали: «А меня ведь тоже могут заблокировать», — привела пример эксперт. Она добавила, что, как и в соцсетях, слишком жесткая политика может спровоцировать миграцию.

Она также вспомнила о создании в России системы НСПК, после того как несколько банков перестали обслуживать Visa и MasterCard. Александра Баязитова считает, что российская платежная система была дорогой и неэффективной, но теперь она с каждым годом совершенствуется.

Российский ЦБ уже имеет какие-то резервные варианты для взаимодействий с коллегами из Европы и Китая, полагает Баязитова. Отключение от международной системы станет проблемой тех стран, которые хотят покупать у России газ и нефть. В итоге будут найдены пути для обхода этих ограничений: «Люди не глупые — давно в этом бизнесе».

Евгений Калашников