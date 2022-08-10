В России годовая инфляция в июле замедлилась до 15,1%
В России годовая инфляция в июле замедлилась до 15,1% против 15,9% в июне. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,39%, сообщает Росстат.
Продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 1,53% по сравнению с июнем и подорожали на 16,76% в годовом выражении.
Непродовольственные товары подешевели на 0,44% в месячном выражении и подорожали на 16,5% по сравнению с июлем 2021 года. Стоимость услуг выросла на 1,41% к июльскому показателю и на 10,75% в годовом выражении.
Капуста белокочанная подешевела на 33,2%, картофель — на 27,6%, свекла — на 27,1%, виноград — на 15,7%, бананы — на 14,2%, помидоры — на 14,0%, морковь — на 13,3%, груши — на 11,0%, апельсины — на 8,9%, чеснок — на 8,5%, огурцы — на 7,7%, яблоки — на 5,9%, лук репчатый — на 4,1%.
Также снизились цены на: яйца куриные — на 4,4%, сахар-песок — на 3,5%, крупу гречневую — на 3,2%, пшено, масло подсолнечное — на 1,4%, шоколад — на 1,1%.
На прошлой неделе Росстат сообщил, что в России дефляция с 23 июля по 1 августа составила 0,14%. С начала года потребительские цены выросли на 11,16%.
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