В МИД Швейцарии заявили о готовности представлять интересы Киева в Москве при согласии России

Украина договорилась с Швейцарией о том, чтобы последняя представляла интересы Украины в России. Об этом заявили в МИД Швейцарии.

— Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие, — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.

Фото: wikipedia.org

Там отметили, что страна с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.

В июне президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан. Он начнет действовать с 1 июля. 24 февраля, в день начала спецоперации РФ на Украине, президент страны Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.



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Татьяна Леухина