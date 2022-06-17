Украина с 1 июля введет визовый режим с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Решение примут уже сегодня, и Украина введет визовый режим въезда для россиян с 1 июля 2022 года.

Фото: wikimedia.org

Между Россией и Украиной сейчас установлен безвизовый режим. Согласно законодательству соседней страны, россияне могут находиться там не более 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

24 февраля, в день начала спецоперации РФ на Украине, президент страны Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. При этом еще до операции в Донбассе он предупреждал, что Киев рассматривает возможность разрыва дипотношений с Москвой.



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Татьяна Леухина