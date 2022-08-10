В Казани перед мостом «Миллениум» образовалась километровая пробка из-за ДТП
В Казани перед мостом «Миллениум» образовался затор из-за ДТП. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено из-за дорожных работ и нескольких ДТП. По данным сервиса, пробка растянулась на километр.
Серьезные заторы также наблюдаются в центре города — на улицах Пушкина, Право-Булачной, Московской.
Вчера вечером серьезная пробка наблюдалась возле села Татарское Бурнашево. Причиной стали дорожные работы.
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