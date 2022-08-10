ФАС согласовала цену на второй российский препарат от артрита

Федеральная антимонопольная служба России согласовала цену на лекарственный препарат для терапии ревматоидного артрита «Эксэмптия». Об этом говорится в telegram-канале регулятора.

Согласованная цена на дженерик составила 33,6 тысячи рублей. Это на 30% ниже стоимости референтного лекарственного препарата иностранного производства. Для российских граждан с ревматоидным артритом лекарство будет бесплатным.

Фото: pixabay.com

Препарат включили в перечень лекарственных препаратов для лечения болезней из госпрограммы «14 высокозатратных нозологий».

Как ранее сообщили в КФУ, аспирантка КФУ Гульназ Шарапова разрабатывает противоопухолевый препарат на основе водорастворимого производного фуллерена С60.



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Татьяна Леухина