Казанская аспирантка разрабатывает противоопухолевый препарат

Аспирантка КФУ Гульназ Шарапова разрабатывает противоопухолевый препарат на основе водорастворимого производного фуллерена С60. Она выиграла на реализацию своего проекта один миллион рублей в конкурсе «Студенческий стартап».

Как объяснила студентка, проблемой для применения фуллеренов в области науки и биологии выступает их иммунитет к воде. На данный момент уже синтезирован полиолметанофуллерен — водорастворимое производное фуллерена С60.

— Фуллерены — это нетоксичные углеродные наноструктуры, которые благодаря способности поглощать и дезактивировать активные формы кислорода (АФК) проявляют мощную антиоксидантную активность, — рассказала Гульназ Шарапова.

Фото: Максим Платонов

Работу аспирантка ведет под руководством старшего научного сотрудника НИЛ «Генные и клеточные технологии» ИФМиБ Натальи Калачевой. Научным консультантом выступает заведующий этой лабораторией, профессор ИФМиБ Альберт Ризванов.

Напомним, группа студентов из КФУ приступила к разработке VR-приложения для обучения базовым навыкам молодых хирургов при поддержке проекта «Стартап как диплом». К решению создать подобное приложения подтолкнула нехватка практической части обучения студентов медицинских вузов и колледжей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Данила Сергеев