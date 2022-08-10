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В Татарстане создается Государственное юридическое бюро

15:35, 10.08.2022
В Татарстане создается Государственное юридическое бюро
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 1 сентября создается ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ». Оно должно приступить к работе не позднее 1 октября, следует из постановления кабмина республики.

Основная цель деятельности бюро — оказание гражданам бесплатной юридической помощи, правовое информирование и просвещение населения Татарстана.

Государственное юридическое бюро создается по предложению Министерства юстиции республики. Ведомство осуществляет полномочия и функции его учредителя.

Предельная штатная численность работников Государственного юридического бюро — десять человек. Это руководитель и его заместитель, два главных и четыре ведущих специалиста, референт и водитель.

Фото: tatarstan.ru

Государственное юридическое бюро расположится в новом Квартале юстиции в Казани, который строится на улице Хади Такташ. Официально открыть комплекс зданий на берегу озера Средний Кабан планируют 30 августа. Подробнее о проекте, ходе строительства, характеристиках строящихся зданий и их будущих обитателях — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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