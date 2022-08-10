В Татарстане создается Государственное юридическое бюро
В Татарстане с 1 сентября создается ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ». Оно должно приступить к работе не позднее 1 октября, следует из постановления кабмина республики.
Основная цель деятельности бюро — оказание гражданам бесплатной юридической помощи, правовое информирование и просвещение населения Татарстана.
Государственное юридическое бюро создается по предложению Министерства юстиции республики. Ведомство осуществляет полномочия и функции его учредителя.
Предельная штатная численность работников Государственного юридического бюро — десять человек. Это руководитель и его заместитель, два главных и четыре ведущих специалиста, референт и водитель.
Государственное юридическое бюро расположится в новом Квартале юстиции в Казани, который строится на улице Хади Такташ. Официально открыть комплекс зданий на берегу озера Средний Кабан планируют 30 августа. Подробнее о проекте, ходе строительства, характеристиках строящихся зданий и их будущих обитателях — в материале «Реального времени».
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