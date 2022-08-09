Июль 2022 года вошел в тройку самых теплых в истории

Июль нынешнего года стал одним из самых теплых в истории наблюдений за погодой. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Прошедший месяц «отличался интенсивной волной тепла», затронувшей часть Европы. Протяженность морского льда в Антарктике в июле была самой низкой для этого месяца за время наблюдений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом июль 2022 года не стал самым теплым, потому что температуры ниже средних были зафиксированы в районах Центральной Азии, Южной Индии и на большей части Австралии, передает ТАСС.

Всемирная метеорологическая организация сообщала в январе, что прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом.

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Татьяна Леухина