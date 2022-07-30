В Татарстане половина районов приступили к уборке озимых зерновых культур

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

В Татарстане половина в половине районов приступили к уборке озимых зерновых культур, гороха и озимого рыжика, отчитался сегодня на совещании в Доме Правительства республики заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



Обмолочено 3,5 тыс. га зерновых, намолочено — 15,4 тыс. тонн зерна. Урожайность — 43,3 ц/га. В августе ожидается не самый благоприятный для уборки прогноз, на полях уже наблюдается частичное полегание хлебов:

— <…> нужно серьезно подготовить материально техническую базу и выполнить несколько технологических приемов — раздельная уборка и проведение десикации, — сказал Зяббаров.

Он призвал запустить имеющиеся зерносушилки и обеспечить их бесперебойную работу в круглосуточном режиме. Используя все сушилки за сутки Татарстан может просушить до 130 тыс. тонн зерна.

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Президент республики Рустам Минниханов сегодня поручил направить все силы и ресурсы на качественную уборку урожая. Он отметил, что к обмолоту зерновых уже приступили в ряде районов. В этом году необходимо убрать зерновые и зернобобовые на площади 1,5 млн га, масличные культуры — 427 тыс. га.



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Маргарита Головатенко