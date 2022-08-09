Purina остановила производство и продажу в России некоторых кормов для кошек и собак

Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак и ряда кормов других брендов компании из-за логистических трудностей. Об этом сообщили представители компании.

— Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog, — передает ТАСС.

В России продолжат продавать корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan.

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Татьяна Леухина