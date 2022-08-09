В Казани могут продлить автобусные маршруты №9 и 88

В Казани могут продлить автобусные маршруты №9 и 88. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по транспорту города.



Жители поселка Аки, а также владельцы садоводческих некоммерческих товариществ «Вишенка» и «Белянкино» обратились с просьбой продлить автобусный маршрут №9. Пожилым людям приходится долго идти пешком до дома и сада, и также потом обратно до остановки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Совещание по этому вопросу проведут совместно с ГИБДД Казани и администрацией района. Необходимо провести ревизию дороги, по которой планируется продлить движение автобуса.

В Казани с 30 июля автобусы маршрута №62 будут курсировать по продленному маршруту. В прямом направлении добавится одна остановка, а в обратном — три.

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Татьяна Леухина