В Казани продлят маршрут автобуса №62 для жителей «Салават купере»

В Казани с 30 июля автобусы маршрута №62 будут курсировать по продленному маршруту. В прямом направлении добавится одна остановка, а в обратном — три.

В прямом направлении автобус №62 будет ездить по следующей схеме: пр.Ильгама Шакирова — ул.Хибинская — ул.Наиля Юсупова и далее по маршруту. В обратном направлении автобус будет ехать по ул.Нурихана Фаттаха — ул.Наиля Юсупова — ул.Хибинская — пр.Ильгама Шакирова и далее по маршруту.

Фото: Максим Платонов

Количество автобусов, задействованных на маршруте №62, увеличили на одну единицу. Продление маршрута стало возможным благодаря завершению строительных работ и демонтажу оборудования по проспекту Ильгама Шакирова во второй части жилого района «Салават купере», сообщается на сайте мэрии Казани.

В мае комитет по транспорту Казани разместил на своем сайте опрос о схемах движения общественного транспорта в городе. Каждый желающий мог оставить свои предложения и пожелания.

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Татьяна Леухина