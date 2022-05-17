«Татнефть» получила разрешение на продолжение программы ADR за рубежом

ПАО «Татнефть» получило разрешение на продолжение программы американских депозитарных расписок (ADR) за рубежом. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже.

Отмечается, что разрешение получено от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России, передает ТАСС.

Фото: old.tatneft.ru

По итогам 2021 года чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности, приходящаяся на акционеров группы, составила 198,4 млрд рублей. Это на 92% больше по сравнению с показателями предыдущего года. Выручка компании за отчетный период поднялась почти на 60% и достигла 1,2 трлн рублей.

На прошлой неделе стало известно, что «Татнефть» приобрела у татарстанского нефтесервисного холдинга «Таграс» предприятие «Таграс-Химсервис», входившее в «Таграс-Ремсервис». Не считая двух дочерних структур, это восьмое предприятие, купленное компанией у «Таграса» с апреля по май текущего года.

Диана Жиленкова