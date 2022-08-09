Новости происшествий

17:28 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Пестречинском районе Татарстана мужчина погиб, купаясь в необорудованном месте

16:11, 09.08.2022
В Пестречинском районе Татарстана мужчина погиб, купаясь в необорудованном месте
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В селе Шали Пестречинского района Татарстана погиб мужчина, купаясь в необорудованном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Жители нашли в воде тело мужчины и до прибытия спасателей самостоятельно извлекли его на расстоянии 2 метров от берега с поверхности воды. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, погибший 1973 года рождения проживал с матерью, был неоднократно судим, не работал, злоупотреблял алкоголем. Причина происшествия — купание в необорудованном месте.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Вчера пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщила, что с начала года на воде произошло 70 происшествий — утонули 57 человек, в том числе восемь детей. С начала купального сезона на воде удалось спасти 50 человек, в том числе трех детей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция О "нациках" и депутатах с правовой точки зрения, о сложности взаимоотношений поставщиков и маркетплейсов