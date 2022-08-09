В Пестречинском районе Татарстана мужчина погиб, купаясь в необорудованном месте

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В селе Шали Пестречинского района Татарстана погиб мужчина, купаясь в необорудованном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Жители нашли в воде тело мужчины и до прибытия спасателей самостоятельно извлекли его на расстоянии 2 метров от берега с поверхности воды. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, погибший 1973 года рождения проживал с матерью, был неоднократно судим, не работал, злоупотреблял алкоголем. Причина происшествия — купание в необорудованном месте.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Вчера пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщила, что с начала года на воде произошло 70 происшествий — утонули 57 человек, в том числе восемь детей. С начала купального сезона на воде удалось спасти 50 человек, в том числе трех детей.



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Татьяна Леухина