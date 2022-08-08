С начала купального сезона в Татарстане утонули 57 человек

В Татарстане с начала года на воде произошло 70 происшествий — утонули 57 человек, в том числе восемь детей. Такие данные приводит Главное управление МЧС России по республике.

С начала купального сезона на воде удалось спасти 50 человек, в том числе трех детей.

Пять дней назад сообщалось, что в Татарстане с 1 июля утонул 51 человек, в том числе восемь детей. Таким образом, за это время на воде погибли шесть жителей республики.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Как рассказывал замруководителя Главного управления МЧС России по Татарстану — Главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов, основные причины, по которым тонут люди, — падение в воду в связи с ухудшением здоровья и купание в необорудованном месте.



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Татьяна Демина