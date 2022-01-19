2021 год был одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Фото: Максим Платонов (архив)

Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО). Об этом сообщает ТАСС.

Хотя средняя глобальная температура в 2020—2022 годах снизилась вследствие природного явления Ла-Нинья. При этом, по данным экспертов ВМО, глобальное потепление и другие изменения климата продолжатся из-за рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере.

Отмечается, что в 2021 году средняя температура на планете была примерно на 1,11 градуса выше доиндустриального уровня 1850—1900 годов. Предыдущий год стал седьмым годом подряд, когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 градус Цельсия. Также в тройку самых теплых лет попали 2016, 2019 и 2020 годы.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о росте числа экстремальных природных явлений из-за глобального потепления. Он отметил, что в России этот процесс идет быстрее, чем в других странах.

Дарья Акимова