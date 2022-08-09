Путин призвал не «лакировать» проблемы бедности и алкоголизма в моногородах

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым обратил внимание на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах, призвав не «лакировать» эти проблемы.

— От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения, — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Фото: ru.wikipedia.org (Набережные Челны)

По словам Путина, ситуация в моногородах — это одна из тем, которой нужно уделить особое внимание.

В конце июля Набережные Челны и Менделеевск вошли в топ-10 моногородов России. В число лучших попали Тольятти и Благовещенск.



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Татьяна Леухина