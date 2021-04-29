В Татарстане провели первую операцию по удалению тромба беременной без искусственного кровообращения

Татарстанские врачи провели первую операцию в Татарстане по удалению тромба беременной без искусственного кровообращения: за 80 секунд они спасли жизнь 17-летней девушки с тромбом в сердце и ее еще не рожденному ребенку.

По словам врачей, тромб мог в любой момент от шага или даже от вздоха оторваться и улететь в легкое, что закончилось бы летальным исходом для пациентки и малыша.

«Спасти беременность можно было только не подключая аппарат искусственного кровообращения, без него у кардиохирургов на извлечение тромба было всего 80 секунд», — сообщается в instagram-аккаунте РКБ Татарстана.

Без аппарата и с пережатыми более минуты крупными венами у человека начинают умирать клетки организма, рассказывают специалисты. Тромб в теле обнаружили, когда до конца отсчета оставалось меньше 60 секунд.

Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к родам.

Татарстанские врачи не в первый раз спасают жизни беременным женщинам. В этом году в РКБ вылечили 43-летнюю женщину, заболевшую тяжелой формой коронавируса во время второй беременности.



Татьяна Демина