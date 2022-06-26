Студенты в КФУ разрабатывают VR-приложение для обучения хирургов

В КФУ студенты работают над созданием VR-приложения для обучения хирургов по федеральному проекту «Стартап как диплом», сообщает пресс-служба университета.



По словам студента третьего курса Никиты Романчука, работа посвящена проблеме нехватки практической работы студентов медицинских колледжей и вузов:

— В нашем проекте речь идет о трахеостомии. Будущий продукт будет представлять собой VR-приложение под очки виртуальной реальности Oculus Quest 2. С помощью нашего симулятора студенты профильных вузов и ссузов смогут научиться правильным шагам выполнения трахеостомии, — рассказал один из авторов проекта.

Так, пользователь сможет с помощью симулятора попасть в хирургическую операционную и провести операцию полностью — от подготовки пациента и до вставки канюли в стому пациента.

Последовательность шагов совершения трахеостомии в проекте подготовлена под руководством опытного практикующего хирурга и преподавателя — заместителя главного врача по медицинской части — руководителя хирургического направления Университетской клиники КФУ Сергея Зинченко.

Фото: kpfu.ru

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Маргарита Головатенко