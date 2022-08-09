В Татарстане провели более 7 миллионов исследований на COVID-19

Фото: Максим Платонов

По данным на 9 августа, в Татарстане провели более 7 миллионов исследований на COVID-19. Их них более 7,2 тысячи — за последние сутки.

Охват тестированием на COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 193,0 исследования. Все задействованные лаборатории обеспечены диагностическими тестами, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

В ведомстве напомнили, что на данный момент применяется трехуровневая система охвата граждан лабораторными исследованиями на коронавирус. Татарстан относится к среднему уровню — не менее 200 исследований на 100 тыс. населения.

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Демина