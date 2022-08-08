Житель Челнов чуть не лишился зрения из-за коронавируса

Фото: Городская больница №5

Житель Набережных Челнов чуть не лишился зрения из-за коронавируса — он уже выздоровел, когда неожиданно у него началось гнойное воспаление левого глаза, мужчина перестал видеть, сообщили в Горздраве автограда.



Как объяснил заведующий офтальмологическим отделением горбольницы №5 Рифат Замалиев, COVID-19 может поражать не только легкие, но и другие органы. В этом случае инфекция дала осложнение на орган зрения: у пациента развился эндофтальмит — это гнойное воспаление всех внутренних оболочек глаза с практически полной его атрофией.

Пациента направили в РКОБ Казани, где ему сделали операцию. После этого челнинец трижды прошел серьезное консервативное лечение. Заведующий офтальмологическим отделением рекомендовал перенесшим заболевание пройти углубленную диспансеризацию.

Фото: Городская больница №5

С 1 по 7 июля в больницы Татарстана с коронавирусом госпитализировали 316 человек. Это на 31,1% больше, чем за предыдущие семь дней.



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Маргарита Головатенко