В Челнах работницу сотовой компании осудили за продажу данных клиентов

23-летнюю жительницу Набережных Челнов, работавшую в сотовой компании, осудили за продажу данных клиентов — звонков и SMS-переписок, сказано в картотеке горсуда.



Девушка занимала должность эксперта клиентского сервиса, у нее был доступ к базе данных. Она выгрузила в Telegram заказчику — неустановленному лицу — детализацию телефонных соединений семи абонентов, в том числе переписки. За это она получила 14 тысяч рублей.

Городской суд признал челнинку виновной по статьям о нарушении тайны переписки (ч. 2 ст.138 УК РФ) и о неправомерном доступе к охраняемой информации из корыстной заинтересованности лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Ее приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко