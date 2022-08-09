На торжественную церемонию в рамках Дня республики из бюджета Татарстана направят почти 4,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На проведение торжественной церемонии в рамках празднования Дня республики из бюджета Татарстана направят почти 4,7 миллиона рублей. Она пройдет 29 августа.

Для мероприятия необходимо предоставить помещение, у которого есть концертная площадка вместимостью как минимум 1,3 тысячи гостей. Она должна быть полностью затемнена для художественного светового оформления концертных номеров. Также у здания должна быть своя парковка для автомобилей и автобусов не менее 800 машиномест и гримерки.

Требования предъявлены даже к набивке сидений в зрительном зале. Это должен быть поролон плотностью не менее 30 кг/кубометр.

От исполнителя требуется обеспечить бесперебойную работу комплекса профессионального светового оборудования сроком не менее двух дней и не менее 8 часов в каждый из них. Он же должен подготовить не менее 40 музыкальных подложек для театральных связок.

Фото: Василий Иванов

Исполнителя, который готов обеспечить проведение торжественной церемонии, ищет Министерство культуры Татарстана. Подрядчик должен оказать услугу с 28 по 30 августа.

«Реальное время» писало, что в этом году бюджету Татарстана празднование Дня республики в Казани обойдется в 28,1 миллиона рублей. На главной сцене, которую, вероятно, установят у «Чаши», выступит звезда российской эстрады. Завершится празднество для всего города традиционным салютом — он продлится не менее четырех минут.



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Татьяна Демина