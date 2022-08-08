Новости бизнеса

23:11 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Л’Этуаль» полностью выкупил сеть магазинов «Подружка»

22:45, 08.08.2022
«Л’Этуаль» полностью выкупил сеть магазинов «Подружка»
Фото: pixnio.com

Парфюмерно-косметическая сеть «Л’Этуаль» увеличила долю владения в торговой сети «Подружка» с 90 до 100%. Об этом сообщили в компании.

C августа новым генеральным директором ООО «Табер Трейд» (контролирует сеть «Подружка») станет Станислав Мелингер, сменяющий на этой должности одного из основателей ООО «Табер Трейд» Дмитрия Тамурку.

Фото: realnoevremya.ru

29 января 2020 года ООО «Алькор и Ко» приобрело 90% ООО «Табер Трейд». Это позволило компании стать мажоритарным акционером. В июле 2022 года оставшиеся 10% ООО «Табер Трейд» также перешли под контроль «Л’Этуаль». Отметим, что после сделки одним из первых регионов развития сети была выбрана Казань.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
БизнесОбщество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок