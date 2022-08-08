«Л’Этуаль» полностью выкупил сеть магазинов «Подружка»
Парфюмерно-косметическая сеть «Л’Этуаль» увеличила долю владения в торговой сети «Подружка» с 90 до 100%. Об этом сообщили в компании.
C августа новым генеральным директором ООО «Табер Трейд» (контролирует сеть «Подружка») станет Станислав Мелингер, сменяющий на этой должности одного из основателей ООО «Табер Трейд» Дмитрия Тамурку.
29 января 2020 года ООО «Алькор и Ко» приобрело 90% ООО «Табер Трейд». Это позволило компании стать мажоритарным акционером. В июле 2022 года оставшиеся 10% ООО «Табер Трейд» также перешли под контроль «Л’Этуаль». Отметим, что после сделки одним из первых регионов развития сети была выбрана Казань.
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