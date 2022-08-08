«Л’Этуаль» полностью выкупил сеть магазинов «Подружка»

Парфюмерно-косметическая сеть «Л’Этуаль» увеличила долю владения в торговой сети «Подружка» с 90 до 100%. Об этом сообщили в компании.

C августа новым генеральным директором ООО «Табер Трейд» (контролирует сеть «Подружка») станет Станислав Мелингер, сменяющий на этой должности одного из основателей ООО «Табер Трейд» Дмитрия Тамурку.



Фото: realnoevremya.ru

29 января 2020 года ООО «Алькор и Ко» приобрело 90% ООО «Табер Трейд». Это позволило компании стать мажоритарным акционером. В июле 2022 года оставшиеся 10% ООО «Табер Трейд» также перешли под контроль «Л’Этуаль». Отметим, что после сделки одним из первых регионов развития сети была выбрана Казань.



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Татьяна Леухина