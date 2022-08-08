Слуцкий прокомментировал итоги матча «Рубин» — «Нефтехимик»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Нефтехимиком». Его слова приводит пресс-служба клуба.

— Был кусок игры — вторая половина первого тайма и начало второго тайма — когда мы пропустили гол, очень глубоко сели и слишком много позволяли сопернику. Это отрицательный момент. Положительный момент — то, как отреагировали на удаление и как уже играли после того, как остались вдесятером. Забили гол, создавали еще моменты, попали в штангу. То есть реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравились. Но, конечно, нужно более стабильно играть по ходу всей игры, — отметил Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского клуба также объяснил, почему команде третью игру подряд не удается выиграть:

— Пока мы не можем до конца реализовать наработанные на тренировках вещи. Повторюсь, мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав. Но потребовалось, к сожалению, чуть больше времени, чем мы предполагали, — сказал он.

Встреча в Нижнекамске сегодня завершилась со счетом 2:2. Голами в составе казанцев отметились Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе. Команда тренера Леонида Слуцкого, набрав пять очков и занимает 9-е место в таблице. В следующем туре «Рубин» примет «Кубань» 15 августа.

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Татьяна Леухина