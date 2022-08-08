Ушел из жизни татарстанский композитор Анатолий Луппов

На 94-ом году жизни скончался композитор, педагог Анатолий Луппов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Он был заслуженным деятелем искусств Марийской АССР, РСФСР, Татарстана, лауреатом государственной премии республики имени Габдуллы Тукая.

Луппов окончил Казанскую государственную консерваторию как пианист и композитор, а работать там начал еще студентом. Он преподавал в консерватории почти 70 лет — с 1954 по 2021 годы, начав свой творческий путь ещё при Назибе Жиганове. С 1969 по 1991 годы — заведовал кафедрой композиции. Более 50 композиторов, которые выпустились из его класса, сегодня успешно работают в Татарстане и за его пределами.

Он представил две вокально-симфонические поэмы «Последняя ночь», посвященная поэту Мусе Джалилю и «Сны военные» на стихи Рустема Кутуя. Источником его многих творческих замыслов были произведения татарской писателей и поэтов — Галимджана Ибрагимова, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Шауката Галиева и др.

Прощание с Анатолием Лупповым состоится 10 августа у главного здания Казанской консерватории (Б.Красная, 38) в 10:00.



В мае Минкультуры Татарстана сообщило о смерти народного художника Татарстана, заслуженного деятеля искусств республики Олега Кульпина.



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Татьяна Леухина