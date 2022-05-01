Умер татарстанский художник Олег Кульпин

Вчера, 30 апреля, умер народный художник Татарстана, заслуженный деятель искусств республики Олег Кульпин. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Олег Кульпин родился 6 марта 1946 года в городе Родники Ивановской области, в 1966 году окончил Холуйскую художественную профтехшколу. Работал художником на фабрике лаковой миниатюры. В 1974 году Кульпин окончил Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова, графический факультет. После этого его направили в Лениногорск, там он преподавал в Лениногорском музыкально-художественном педагогическом училище.

Затем был главным художником отдела архитектуры Лениногорского городского совета, начальником Лениногорского художественного производственного участка Татарского творческого комбината. В 1998 году стал лауреатом премии им. Шамиля Бикчурина за плодотворную творческую деятельность и активное участие в подготовке проведения 50 — летия Ромашкинского месторождения нефти.



Основные жанры творчества Кульпина — пейзаж и натюрморт. Отдельное место занимала лаковая миниатюра, в которой он создает станковые произведения — панно, по мотивам сказок Пушкина и Тукая.

Картины Олега Кульпина находятся в музеях Татарстана, картинных галереях Ижевска, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Сарманово, Джалиля, частных коллекциях в Татарстане, в России и за рубежом.

В начале апреля стало известно о смерти народного художника Татарстана Александра Иншакова.

Татьяна Леухина